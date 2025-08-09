Retiran cargos contra acusado de intentar secuestrar a niño en un Walmart tras dudas por imágenes en cámara de seguridad

Por Emma Tucker, CNN

Se desestimaron los cargos contra un hombre que enfrentaba acusaciones de intento de secuestro y otros delitos después de que una madre lo acusara de intentar arrebatarle a su hijo de dos años en un Walmart de Georgia, según muestran los registros judiciales.

Mahendra Patel se encontró con Caroline Miller, de 26 años, y sus dos hijos, quienes iban en un carrito motorizado que ella conducía, durante el incidente del 18 de marzo en un Walmart en la ciudad de Acworth, a unos 50 kilómetros al noroeste del centro de Atlanta. Según su abogada, Patel le pidió ayuda para encontrar Tylenol. Miller alegó que Patel luego intentó arrebatarle a su hijo de 2 años, pero que ella logró recuperarlo.

Sin embargo, la abogada de Patel afirma que los videos de vigilancia demuestran que él solo intentaba asegurarse de que el niño no se cayera del carrito, el cual acababa de chocar con una exhibición de la tienda.

Patel estuvo detenido en la cárcel del condado de Cobb durante 45 días después de ser acusado formalmente el 3 de abril por un jurado investigador de intento criminal de secuestro, agresión simple y agresión menor.

Fue liberado bajo fianza de US$ 10.000 a principios de mayo, después de que su abogada, Ashleigh Merchant, presentara ante el juez un compilado de videos de seguridad que obtuvo de Walmart y compartió con medios, incluyendo CNN.

Las imágenes de seguridad llamaron la atención pública sobre el caso y motivaron a más de 90.000 personas a firmar una petición declarando su inocencia y pidiendo su liberación.

El video es algo borroso y la espalda de Patel obstruye parte de lo que ocurre en su encuentro con Miller. Unos seis minutos después, el video muestra a Patel pagando su compra y saliendo de la tienda tras detenerse a hablar con un empleado por más de 20 segundos.

Mientras Merchant dice que Patel solo intentaba evitar que el niño se cayera del carrito en el que iba en el regazo de su madre, los fiscales argumentaron que el video muestra que él agarró al niño y huyó tras el incidente.

El estado aceptó presentar una moción para desestimar el caso y retirar los cargos el miércoles, según los registros judiciales.

Patel habló con la filial de CNN WXIA tras la audiencia, diciendo: “Me siento aliviado, para ser honesto. Esto estuvo sobre mi cabeza mucho tiempo y nuestra familia pasó por un infierno. Pasamos por esto, pero hoy es un día de celebración y agradezco estar libre”.

CNN ha contactado a la Oficina del Fiscal del Condado de Cobb para obtener comentarios.

“La única razón por la que este caso se resolvió a nuestro favor fue porque pudimos obtener el video de Walmart que demostraba la inocencia de nuestro cliente”, dijo Merchant en un comunicado a CNN.

“Nuestro sistema debe ser consciente de que personas inocentes son acusadas falsamente a diario y, sin policías dispuestos a investigar antes de apresurarse a juzgar, jueces dispuestos a liberar a personas bajo fianza mientras esperan una investigación y fiscales dispuestos a ser transparentes con las pruebas, esto seguirá ocurriendo”, continuó la abogada.

CNN ha intentado contactar a la acusadora, Caroline Miller, quien anteriormente habló públicamente sobre el incidente, para obtener comentarios. Un familiar dijo previamente a CNN que Miller prefirió no comentar sobre el caso.

Chris Boyette y Jason Morris, de CNN, contribuyeron a este informe.