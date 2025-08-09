¿Qué ocurrió en el tiroteo en las oficinas de los CDC en Atlanta en los que murieron un policía y el atacante?

Por Kathleen Magramo, CNN

Los empleados de la principal agencia de salud pública del Gobierno de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), estaban terminando su jornada el viernes cuando unas balas atravesaron las ventanas de sus oficinas, silbando justo por encima de las paredes de sus cubículos.

Frente al campus de los CDC, un hombre armado abrió fuego contra sus edificios, sembrando el pánico en el exclusivo barrio de Atlanta y en el extenso campus de acceso abierto de la Universidad de Emory, adyacente a él.

“Atacante activo en el campus de Emory Atlanta, en Emory Point CVS. CORRAN, ESCONDANSE, LUCHEN. Eviten la zona. Continúen resguardándose en el lugar. Policía en el lugar”, declaró la universidad en un comunicado.

El tiroteo comenzó poco antes de las 5 p.m. hora local en la farmacia CVS de Emory Point en Clifton Road, justo enfrente de la entrada principal del CDC.

Los residentes y estudiantes que regresaban a sus hogares y los padres que recogían a sus hijos de la guardería se vieron atrapados en un tenso confinamiento que se prolongó hasta la noche.

Las sirenas de la Policía sonaron en toda la zona mientras los oficiales respondían.

Uno de ellos, el agente policial del condado de Dekalb, David Rose, resultó muerto en el tiroteo.

El atacante, aún no identificado, fue encontrado muerto en el segundo piso de la tienda CVS. Fue alcanzado por disparos, pero la Policía no pudo determinar si provino de los agentes o del propio atacante.

En las oficinas del CDC, los empleados dijeron que la situación podría haber sido mucho peor.

Fotos vistas por CNN tomadas desde el interior de un edificio de los CDC muestran agujeros de bala en las ventanas y vidrios rotos en el suelo. Las imágenes muestran que rondas de municiones volaron justo por encima de una fila de cubículos de oficina donde se sientan los empleados.

“Es un milagro que nadie haya muerto aquí”, dijo un empleado de los CDC a CNN.

Las autoridades no han confirmado un motivo, pero fuentes dijeron a CNN que el tiradoratacante pudo haber atacado a los CDC por preocupaciones personales de salud que atribuyó a la vacuna contra el covid-19.

Esto es lo que sabemos.

El hombre armado estaba disparando al complejo del CDC cuando un agente de policía llegó. El atacante desvió su objetivo del complejo del CDC al agente, según informó una fuente policial a Ryan Young de CNN.

El agente, identificado como David Rose, de 33 años, falleció más tarde en el Hospital Universitario de Emory.

Hayes Parsa, de 17 años, vio a Rose luchando por su vida en el hospital.

Parsa estaba saliendo del Hospital Universitario Emory y esperando un autobús cuando recibió una alerta de emergencia en su teléfono que decía: “Corre, escóndete, pelea”.

“No sabía exactamente lo que estaba pasando”, le dijo a la filial de CNN, WSB. “Un automóvil de policía entró en la zona de urgencias, y supongo que un policía había sido herido de bala”.

“Fue horrible verlo… le estaban haciendo reanimación cardiopulmonar y lo llevaron adentro”.

Parsa volvió corriendo al hospital y presenció al personal haciendo compresiones torácicas al agente, diciendo: “Recé por él de inmediato”.

Rose se unió al departamento de Policía en septiembre de 2024 y deja atrás a una esposa y dos hijos, con otro en camino.

“Él estaba comprometido a servir a la comunidad”, dijo el jefe de Policía interino Greg Padrick. “En este momento pedimos las oraciones de la comunidad por su familia, sus amigos, sus seres queridos y toda la familia del Departamento de Policía del condado de DeKalb”.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que Rose era un héroe que “hizo el máximo sacrificio”.

“Oren por la familia, amigos y colegas de este héroe que actuó rápidamente para defender a otros e hizo el máximo sacrificio”, dijo Patel en una publicación en X.

Tras hablar con familiares del sospechoso, la Policía opera bajo la hipótesis de que estaba enfermo o creía estarlo y atribuyó la enfermedad a la vacuna contra el covid-19, según declaró un agente del orden a CNN.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, dijo que el presunto atacante “es una persona conocida que podría tener interés en ciertas cosas que no puedo reiterar con certeza hasta que se complete la investigación”.

La directora de los CDC, Susan Monarez, dijo en X que el atacante disparó contra al menos cuatro edificios.

El atacante llevaba lo que parecía ser una mascarilla quirúrgica y estaba armado con dos pistolas, un rifle, una escopeta y dos mochilas llenas de munición, según fuentes policiales.

El caos afectó a muchas personas, incluido Randy Gold, quien salía de un ascensor en el Hospital Emory y rodaba hacia la salida con su padre, recién dado de alta en una silla de ruedas, cuando se encontraron con médicos, enfermeros y aparcacoches corriendo hacia ellos y “gritando que había un atacante activo”.

En ese momento, Gold dijo a CNN, nadie sabía dónde estaba ocurriendo eso, pero todos entraron en modo de resguardo.

“Nos agachamos un poco”, dijo mientras se refugiaba junto con cinco o seis personas en la sala de lectura de radiología del hospital. La única información que tenían en ese momento era que todo el hospital estaba cerrado, y lo que aprendieron mientras veían CNN a medida que se desarrollaba el incidente.

En los alrededores del campus, la gente también intentaba comprender qué estaba sucediendo.

Casey Cooksey, empleado del Departamento de Informática de la Universidad de Emory, declaró a WXIA, afiliada de CNN, que escuchó “muchos disparos” y describió la escena como “de miedo total para todos”.

“No teníamos ni idea de dónde venían, pero estaban bastante cerca. Pensamos que podrían estar en nuestro edificio”.

“Fueron disparos rápidos y repentinos. Pasó un minuto antes de que oyéramos las sirenas. Fueron muchos disparos fuertes”.

Las carreteras cercanas al CVS de Emory Point, donde se encontraba el tirador activo, parecían “un pueblo fantasma”, y la Policía impidió que los vehículos se acercaran, declaró Kristin Coles a WSB, afiliada de CNN.

Preocupada por su hijo de un año y medio, que estaba en una guardería al otro lado del CVS, condujo lo más lejos que pudo antes de que la Policía la detuviera y caminó aproximadamente una milla para acercarse. Coles dijo que su esposa fue a recoger a su hijo, pero estaban separados en aulas diferentes debido al confinamiento.

“Solo intento llegar a ellos lo más rápido posible”, dijo Coles, enfatizando que nunca antes había vivido algo así.

“Esto refleja mucho de lo que se debe hacer para mantener a nuestros niños seguros. Esto es ridículo”.

También había 92 niños en una guardería en el campus de los CDC, y todos estaban a salvo, dijo el alcalde de Atlanta, Dickens.

El episodio violento en el principal instituto de salud pública del país ha añadido un inquietante nuevo capítulo a lo que ha sido un periodo turbulento para los CDC y su personal.

Dickens dijo que los empleados de los CDC han “tenido un año muy difícil”.

“Mi corazón está con ustedes,” dijo el alcalde.

“Estamos con ustedes. Estamos a su lado, y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de resolver la situación.”

Él hizo referencia a la “incertidumbre” sobre el empleo del personal de los CDC tras los recortes masivos de personal en las agencias federales de salud.

La agencia ha perdido casi una cuarta parte de su personal desde enero. El presupuesto propuesto por la administración Trump para el año fiscal 2026 recortaría la financiación de la agencia en más de la mitad.

Bajo la reorganización propuesta, los CDC perderían programas adicionales. Algunos serían transferidos a una nueva Administración para una América Saludable, mientras que otros, como el Centro Nacional para Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud, serían eliminados por completo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.