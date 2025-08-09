La Casa Blanca no ha descartado que Zelensky esté en Alaska durante la reunión entre Trump y Putin el viernes

Por Kristen Holmes, Kevin Liptak y Betsy Klein, CNN

El sábado se desató un apuro diplomático después de que el presidente Donald Trump anunciara que se reuniría con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la próxima semana en Alaska, mientras los líderes europeos se apresuraban a comprender los términos de la reunión y asegurarse de que Ucrania no quedara al margen de las discusiones sobre su futuro.

El sábado, en la campiña inglesa, los funcionarios europeos presentaron su caso al vicepresidente J. D. Vance en una reunión organizada apresuradamente. Los líderes de varias naciones europeas dijeron después que, si bien apoyaban los esfuerzos diplomáticos de Trump, cualquier negociación de paz debía ir precedida de un alto el fuego y Ucrania debía participar activamente.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no fue nombrado como participante en la cumbre de Alaska, que tendrá lugar este viernes entre Trump y Putin. Sin embargo, la Casa Blanca no ha descartado por completo incluir a Zelensky en algunas reuniones, según informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto. Un funcionario de la Casa Blanca subrayó que cualquier cosa que involucrara a Zelensky probablemente ocurriría después de la reunión entre Trump y Putin.

La cumbre se ha organizado muy rápidamente y los detalles aún están por definir. Aún no se ha anunciado la ubicación exacta.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump seguía “abierto a una cumbre trilateral con ambos líderes”, pero que “la Casa Blanca está planificando la reunión bilateral solicitada por el presidente Putin”.

Desde que Trump reveló sus planes de reunirse con Putin en una publicación en las redes sociales el viernes, se ha llevado a cabo una intensa labor diplomática entre bastidores para conseguir el apoyo de los aliados de Estados Unidos.

El anuncio de Trump no especificó si Zelensky participaría en el proceso ni cuándo lo haría. Mientras tanto, Zelensky y los líderes europeos han insistido en que Ucrania debe formar parte de cualquier debate sobre el fin de la guerra.

En la reunión del sábado organizada por Vance en la mansión del ministro de Asuntos Exteriores británico, los funcionarios europeos expusieron sus condiciones y solicitaron más información a los funcionarios estadounidenses sobre el plan que Putin presentó el miércoles al enviado estadounidense Steve Witkoff.

Según funcionarios occidentales, hicieron hincapié en varios puntos: que Ucrania debe participar en las conversaciones, que debe establecerse un alto el fuego antes de dar otros pasos y que, si Ucrania hace concesiones territoriales, Rusia también debe ceder los territorios que ocupa actualmente.

En una declaración posterior, los líderes de Francia, Italia, Alemania, Polonia, el Reino Unido, la Unión Europea y Finlandia dijeron que el grupo acogía con satisfacción “el trabajo del presidente Trump para detener la matanza en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de la Federación Rusa y lograr una paz y una seguridad justas y duraderas para Ucrania”.

Sin embargo, en ella se detallaban los términos de un plan de paz que parecía diferir del propuesto por Putin, en el que este busca concesiones territoriales significativas, según funcionarios occidentales.

“Ucrania tiene libertad para decidir su propio destino. Solo se pueden llevar a cabo negociaciones significativas en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades. El camino hacia la paz en Ucrania no se puede decidir sin Ucrania”, reza la declaración conjunta. “Seguimos comprometidos con el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza. La línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones”.

La declaración también afirma que cualquier acuerdo diplomático para poner fin a la guerra debe incluir “garantías de seguridad sólidas y creíbles que permitan a Ucrania defender eficazmente su soberanía e integridad territorial”.

Las condiciones equivalen a un intento de los líderes europeos de dar una respuesta apresurada a la rápida evolución de la vía diplomática, que se puso en marcha esta semana con la reunión de Witkoff en Moscú.

Presionado por los periodistas para que diera detalles sobre los límites del acuerdo, Trump indicó el viernes que podría incluir “algún intercambio de territorios”.

Según lo entienden los europeos, Putin presentó una propuesta que obligaría a Ucrania a ceder toda la región oriental de Donbás, que Rusia ocupa parcialmente. Pero los límites exactos del plan seguían sin estar del todo claros, incluso después de varias conversaciones telefónicas de seguimiento entre los europeos y el secretario de Estado Marco Rubio y Witkoff.

El destino de las otras dos regiones que han estado en el punto de mira de Moscú —Jersón y Zaporiyia, que Rusia solo ocupa parcialmente— no estaba claro. Tampoco lo estaba el estado de las garantías de seguridad de Estados Unidos en el futuro, según dijeron los funcionarios.

Esto ha llevado a los líderes europeos, que han expresado su preocupación por la posibilidad de que Ucrania ceda territorio, a apresurarse para obtener más detalles sobre lo que implicaría un alto el fuego.

Para disipar algunas de esas preocupaciones, Vance convocó el sábado una reunión de varias horas con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, y funcionarios europeos y ucranianos para exponer la visión de Estados Unidos sobre las negociaciones, así como la interpretación de los funcionarios estadounidenses sobre la postura de Rusia. Witkoff asistió a la reunión de forma virtual.

Un funcionario estadounidense dijo a CNN que se habían logrado “avances significativos”, pero aún no está claro si Europa o Ucrania están de acuerdo de cara a la reunión crucial del viernes.

Tras la reunión del sábado, Zelensky dijo que creía que Estados Unidos estaba escuchando.

“Nuestros argumentos están siendo escuchados. Se están teniendo en cuenta los peligros”, dijo en un discurso.

