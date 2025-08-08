Trump dice que pronto se reunirá con Putin

Por Donald Judd, CNN

El presidente Donald Trump anunció este viernes que se reunirá “muy pronto” con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Dijo a los periodistas en la Casa Blanca que compartiría más detalles sobre los esfuerzos de su administración para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania “un poco más adelante”.

“Mucha gente está muriendo, y creo que nos estamos acercando mucho. Más adelante anunciaremos que tendremos una reunión con Rusia; empezaremos con Rusia y anunciaremos la ubicación”, dijo Trump.

“Creo que el lugar será muy popular por muchas razones, pero lo anunciaremos más adelante”.

El presidente, quien reconoció su frustración con el presidente de Rusia en los últimos meses por prolongar el conflicto, se mostró más optimista sobre la posibilidad de un acuerdo de paz el viernes.

“Los líderes europeos quieren la paz”, dijo. “Creo que el presidente Putin también la quiere, y Zelensky también”.

Añadió más tarde: “Mi instinto me dice que tenemos una oportunidad de lograr la paz”.

A principios de esta semana, Trump prometió que aplicaría nuevas sanciones a Rusia si Putin no ponía fin a la guerra en Ucrania el viernes, pero adoptó un tono menos duro el jueves, diciendo a los periodistas en la Oficina Oval: “Dependerá de (Putin)” si se mantiene el plazo del viernes.

