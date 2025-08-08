Tribunal de apelaciones suspende proceso contra funcionarios que efectuaron deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

Por Devan Cole, CNN

Un tribunal federal de apelaciones dividido dictaminó este viernes que el juez del Tribunal de Distrito James Boasberg no puede seguir adelante con el proceso por desacato penal contra los funcionarios del Gobierno de Trump involucrados en un caso de inmigración de alto perfil.

La sentencia del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, aprobada con el apoyo de dos jueces y la disidencia de uno, anula una sentencia de abril de Boasberg, nombrado por el expresidente Barack Obama, en la que afirmaba que “existían motivos fundados” para acusar a los funcionarios del Gobierno de desacato penal por violar sus órdenes de mediados de marzo de suspender el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos miembros de bandas venezolanas.

El tribunal de apelaciones había suspendido temporalmente los planes de Boasberg mientras evaluaba la apelación del Gobierno contra la sentencia, y la decisión del viernes supone un importante revés para el juez, que se había comprometido a exigir que los funcionarios implicados en el asunto rindieran cuentas.

Los dos jueces que se fallaron a favor del Departamento de Justicia fueron nombrados por el presidente Donald Trump en su primer mandato. El juez disidente fue nombrado por Obama.

