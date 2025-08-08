¿Qué le espera a Ismael “el Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero ahora que no se considerará la pena de muerte en su juicio?

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Los presuntos narcotraficantes mexicanos Ismael “el Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero, considerados figuras históricas del crimen organizado en América del Norte, tienen la posibilidad de negociar con la Justicia de Estados Unidos luego de que el Gobierno de ese país informara el martes que no pedirá la pena de muerte en su contra, dijeron varios analistas consultados por CNN.

Ambos están acusados de diversos cargos en la Corte federal del Distrito Este de Nueva York, donde se declararon inocentes. Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso ilegal de armas. Caro Quintero tiene cargos por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y por narcotráfico.

Las leyes mexicanas establecen que, cuando una persona es extraditada, México debe exigir que el país solicitante se comprometa a no aplicar la pena de muerte, pero la forma en que tanto Zambada como Caro Quintero llegaron a EE.UU. deja “lagunas jurídicas”, dijo Carlos Pérez Ricart, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en Texas, donde dice que lo llevó engañado Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Por su parte, Caro Quintero fue enviado en febrero a este país junto con otros 28 presuntos delincuentes, aunque las autoridades mexicanas argumentaron entonces que no fue una extradición sino un traslado.

En todo caso, dijeron los analistas consultados, el que Estados Unidos haya anunciado que no buscará la pena de muerte contra los presuntos narcotraficantes indica que sus fiscales comenzarán negociaciones con ambos.

Samuel González Ruiz, especialista en seguridad y delincuencia organizada, considera que el escenario más probable es que el Departamento de Justicia busque que se declaren culpables, brinden información sobre redes criminales y accedan a pagar multas millonarias, a cambio de una posible reducción de condena y de no ser encarcelados en una prisión de máxima seguridad.

José Carreño Figueras, experto en temas internacionales y excorresponsal en Washington del diario mexicano El Universal, coincidió con esa lectura. Expuso que Zambada y Caro Quintero son hombres “de perfil demasiado elevado como para dejarlos libres”, por lo que los fiscales insistirán en que vayan a prisión, pero estarán dispuestos a hacer algunas concesiones si los acusados proporcionan datos, nombres o revelaciones que las autoridades estadounidenses estimen valiosos.

CNN contactó este martes a los abogados de Zambada y Caro Quintero para pedir comentarios y espera respuesta.

Algunos analistas consultados coincidieron en que Rafael Caro Quintero, considerado fundador del Cártel de Guadalajara, tiene menos margen para negociar que Ismael Zambada porque se le acusa del homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

El peso simbólico del crimen contra Camarena hace pensar que muchos sectores en Estados Unidos exigirán un castigo severo para Caro Quintero, lo que a su vez dificulta prever el resultado de la negociación, expuso Carreño Figueras.

“El caso de Caro Quintero es otro negocio porque hay un historial con la DEA, pero obviamente ellos creen que tiene información, que puede soltar mucha información. Ahí diría que mucho está abierto”, dijo.

De las negociaciones con Ismael Zambada y Rafael Caro Quintero, Estados Unidos buscará obtener elementos relevantes que le permitan actuar contra otros presuntos narcotraficantes, sus finanzas o sus aliados políticos, considera el especialista en temas internacionales Fausto Pretelin.

“Se convierten en una especie de caja fuerte por toda la información que tienen”, dijo.

Para Washington, la situación representa la posibilidad de conseguir activos valiosos para sus planes en seguridad, pero también el riesgo de que los acusados hagan acusaciones sin fundamento, dijo Pérez Ricart.

El académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas argumentó que Zambada, considerado líder del Cártel de Sinaloa, no podría acusar a alguien de mayor rango en la organización criminal, sino que tendría “incentivos” para involucrar a funcionarios de alto nivel.

“Si es una negociación y él puede cooperar con el Departamento de Justicia, tiene que apuntar hacia arriba. Tiene todos los incentivos para apuntar a un presidente de la República, un gobernador, a figuras que estén cerca del andamiaje político en México, aunque sea falso”, dijo.

CNN contactó al Departamento de Justicia para pedir comentarios sobre este escenario y espera respuesta.

