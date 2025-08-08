La respuesta muy tardía de Mariah Carey al vuelo espacial de Katy Perry es tranquila, serena y muy Mariah

Por Lisa Respers France, CNN

Parecería que Mariah Carey está un poco distraída, ya que la diva extraordinaria se perdió algunas noticias bastante importantes recientemente en los mundos tanto de la cultura pop como de la ciencia.

Durante una nueva entrevista para el programa “Scott Mills Breakfast Show” de BBC Radio, le preguntaron a Carey si le “gustaría” ir al espacio como a su colega superestrella de la música, Katy Perry.

“¿Estuvo ella en el espacio?” preguntó Carey. “¿A dónde fue?”

Al enterarse de que la cantante de “Fireworks” había estado brevemente en órbita, Carey tuvo más preguntas.

“¿Estaba ella, como, flotando?”, preguntó Carey, antes de tener que reconfirmar con otra pregunta: “¿Y es esto cierto?”

De hecho, es cierto, ya que Perry formó parte de una tripulación totalmente femenina y bien documentada que viajó a bordo de la misión de turismo espacial suborbital de Blue Origin en abril.

Las otras mujeres incluían a Lauren Sánchez, Gayle King, la científica de investigación en bioastronáutica Amanda Nguyen, la excientífica de cohetes de la NASA y CEO de STEMBoard Aisha Bowe, y Kerianne Flynn, una productora de cine.

Carey pareció impresionada por el logro de Perry.

“Vaya. Muy bien, Katy,” dijo Carey. “No estoy molesta con ella. Eso es bastante asombroso”.

Cuando finalmente la pregunta volvió a si querría ser la próxima estrella pop en ir al espacio, Carey tuvo una respuesta clásica e imperturbable que solo ella podría dar:

“Creo que ya he hecho suficiente”.

Bien dicho, diva.

