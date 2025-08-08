Skip to Content
Así quedan los cuartos de final de la Leagues Cup 2025: cruces, partidos y fechas

Por Cesar Lopez, CNN en Español

Los cuartos de final de la Leagues Cup ya quedaron definidos.

Cuatro equipos de la MLS y cuatro de la Liga MX entran en la etapa de eliminación directa, del joven torneo que dejó algunas sorpresas y varias decepciones en los cruces de la denominada fase de grupos.

Por parte de la Liga MX avanzaron el Toluca, el Pachuca, los Tigres y el Puebla, mientras la MLS estará representada por los Sounders de Seattle, el Inter Miami, el Galaxy de Los Ángeles y el Orlando City.

Los cuartos de final se disputarán el 19 y 20 de agosto con las sedes y horarios por definir.

Tigres vs. Inter Miami

Toluca vs. Orlando

Seattle Sounders vs. Puebla

Pachuca vs. LA Galaxy

  • 2019 Cruz Azul (Liga MX)
  • 2021 León (Liga MX)
  • 2023 Inter Miami (MLS)
  • 2024 Columbus Crew (MLS)

