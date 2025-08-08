A medida que se acerca el plazo de Trump para Rusia, la Casa Blanca se prepara para una posible cumbre con Putin

Por Kevin Liptak, CNN

La fecha límite del presidente Donald Trump para que Rusia ponga fin a su guerra en Ucrania o sufra un severo castigo económico vence este viernes, pero no está claro cómo planea proceder el mandatario en medio de nuevos esfuerzos hacia una cumbre con Vladimir Putin y delicadas negociaciones comerciales con China.

Trump prometió a principios de esta semana aplicar nuevas sanciones a Rusia, incluso cuando cuestionó la efectividad de estas medidas. La Casa Blanca declaró este miércoles que aún tenía la intención de imponer “sanciones secundarias” a los países que sigan comprando energía rusa.

Pero este jueves, después de haber iniciado los preparativos para intentar reunirse cara a cara con Putin, se mostró menos comprometido.

“Dependerá de él”, dijo Trump, refiriéndose a Putin, cuando se le preguntó si su plazo sigue en pie y si las nuevas medidas entrarán en vigor.

Las complicaciones de aplicar nuevas sanciones a Moscú mientras se preparan simultáneamente posibles conversaciones con Putin solo subrayaron el momento incierto de la guerra en Ucrania.

Trump se ha mostrado receloso de parecer manipulado por Putin, con quien se siente cada vez más frustrado y al que acusa de duplicidad. Sin embargo, también anhela un acuerdo de paz y parece dispuesto a escuchar al líder ruso cara a cara.

Funcionarios estadounidenses sugirieron el jueves que no se había concretado nada, ni siquiera el formato, la fecha ni el lugar de las conversaciones.

En el pasado, Trump se ha mostrado reacio a aplicar nuevas sanciones a Moscú, por temor a que pudieran alejar aún más a Putin de la mesa de negociaciones. Su renovada amenaza de aplicar sanciones tanto a la propia Rusia como a sus compradores de energía esta semana fue lo más cerca que estuvo de implementar nuevas medidas.

El miércoles, por ejemplo, anunció un arancel adicional del 25 % a India que entrará en vigor a finales de este mes como castigo por importar petróleo ruso.

El presidente también ha estado considerando otras opciones, como atacar a los antiguos petroleros que conforman la “flota en la sombra” de Rusia, utilizada para eludir las sanciones occidentales vigentes, según informaron funcionarios de la administración.

Asimismo, se han buscado maneras de reforzar la aplicación de las sanciones ya vigentes contra Rusia.

Algunos funcionarios europeos manifestaron en privado su temor de que la cumbre fuera un nuevo intento de Putin por prolongar la guerra y, al mismo tiempo, evitar nuevas sanciones estadounidenses.

Varios líderes europeos conversaron el jueves por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir cómo abordar las nuevas gestiones diplomáticas.

Trump se ha mostrado igualmente frustrado con Putin en los últimos días y no descarta las nuevas medidas económicas. Aun así, ha encomendado a su equipo la tarea de avanzar en una posible cumbre, y funcionarios estadounidenses trabajan en los preparativos logísticos y políticos para una reunión que, según la Casa Blanca y el Kremlin, podría tener lugar la próxima semana.

El Kremlin aprovechó la posibilidad de la cumbre este jueves, cuando afirmaron que avanzaban con los planes para las conversaciones. Putin incluso planteó una posible sede, los Emiratos Árabes Unidos, aunque aún no se ha decidido cuál.

La idea de una reunión surgió durante el encuentro este miércoles entre Putin y el enviado exterior de Trump, Steve Witkoff. El Kremlin dijo que fue idea de Trump mientras que la Casa Blanca afirmó que fue de los rusos.

Trump comunicó sus intenciones de una cumbre a los líderes europeos en una llamada telefónica posterior. En esa conversación afirmó que quería reunirse con Putin, pero también con Putin y Zelensky en un encuentro trilateral formal, según fuentes familiarizadas con la llamada.

Un día después, Trump dijo que no condicionaría una cumbre con Putin a que el presidente ruso también se reuniera con el líder de Ucrania.

“No, no es necesario”, respondió Trump cuando se le preguntó si Putin debía reunirse con Zelensky para que su propia cumbre pudiera celebrarse. “Ellos quieren reunirse conmigo, y yo haré todo lo que esté a mi alcance para detener la matanza”.

No descartó seguir adelante con las nuevas sanciones, que han sido defendidas por los legisladores republicanos y bien recibidas por los líderes europeos.

Pero sugirió que primero quería escuchar a Putin.

“Veremos qué tiene que decir”, dijo Trump. “Dependerá de él. Estoy muy decepcionado”.

El primer uso por parte de Trump de las llamadas sanciones secundarias (su amenaza de imponer un arancel adicional del 25 % a India) entrará en vigor el 27 de agosto.

India es el segundo mayor importador de productos energéticos rusos. El principal cliente de Moscú es China, con quien colaboradores de Trump mantienen una delicada negociación comercial.

Funcionarios estadounidenses han descrito avances significativos en dichas conversaciones. Sin embargo, a principios de esta semana, Trump no descartó aplicar las nuevas sanciones secundarias a Beijing, a pesar de la posibilidad de que esto impida las negociaciones comerciales.

“Uno de ellos podría ser China”, dijo. “Podría suceder. No lo sé. Aún no puedo decírtelo”.

