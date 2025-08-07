Israel pretende tomar el control de toda Gaza, dice Netanyahu antes de la reunión del gabinete de seguridad

Por Tal Shalev, Dana Karni, Christian Edwards, CNN

El gabinete de seguridad de Israel está listo para decidir sobre una reocupación total de Gaza, una medida que marcaría una importante escalada del conflicto tras casi dos años de guerra en el territorio.

A pesar de la presión internacional, oposición de las fuerzas israelíes y el temor interno de que la operación ponga en peligro a los rehenes, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha presionado para la toma completa del enclave asediado.

“Tenemos la intención”, respondió Netanyahu. Afirmó que Israel pretende “eliminar a Hamas” de Gaza, antes de entregar el territorio a “un gobierno civil que no sea Hamas, ni a nadie que promueva la destrucción de Israel”.

El plan por fases que se está considerando requeriría hasta cinco meses, durante los cuales aproximadamente un millón de palestinos en la ciudad de Gaza y otras zonas serían nuevamente obligados a trasladarse a áreas de evacuación en el sur de Gaza, según un funcionario israelí con conocimiento de la propuesta. Las fuerzas israelíes establecerían complejos para albergar el enorme flujo de palestinos desplazados.

Como parte del plan, Israel y Estados Unidos aumentarían el número de centros de distribución de ayuda operados por la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (FGH) de los cuatro que hay actualmente a 16, según el funcionario.

La operación, cuyo objetivo es aumentar la presión sobre Hamas y liberar a los rehenes israelíes restantes, podría suspenderse si el grupo extremista regresa a las negociaciones, señaló el funcionario.

La última ronda de conversaciones, que comenzó con marcado optimismo, fracasó hace dos semanas después de que Estados Unidos e Israel retiraran sus delegaciones de Qatar, con el enviado estadounidense Steve Witkoff acusando a Hamas de negociar “de mala fe”. Hamas dijo que está listo para volver a la mesa de negociaciones, pero solo una vez que entre suficiente ayuda humanitaria a Gaza.

El martes, el presidente de EE.UU. Donald Trump afirmó que “prácticamente dependía de Israel” decidir ocupar toda Gaza, dándole a Netanyahu luz verde para proceder como quiera.

Las fuerzas israelíes aseguran que controlan alrededor del 75 % de Gaza tras 22 meses de guerra, que ha dejado gran parte del territorio en ruinas y ha desencadenado una crisis humanitaria. La operación ampliada haría que Israel rodeara y potencialmente ingresara a las pocas áreas restantes en Gaza que están fuera de su control directo, en un supuesto intento por destruir a Hamas. Un escenario así dejaría a Israel legalmente responsable del bienestar de los palestinos en Gaza, que enfrenta una crisis de hambruna.

Sin embargo, el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir, advirtió en una reunión con Netanyahu el martes por la noche que una toma total de Gaza atraparía al ejército dentro del enclave y pondría en riesgo a los rehenes restantes, dijeron fuentes a CNN el miércoles.

En un inusual reconocimiento público de los desacuerdos entre el ejército israelí y su liderazgo político, Zamir dijo el jueves: “La cultura del debate es una parte inseparable de la historia del pueblo judío. Continuaremos expresando nuestra posición sin miedo, de manera profesional, independiente y sustantiva”.

El jueves, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, de ultraderecha, celebró las operaciones militares de Israel en Gaza como un medio para volver a construir asentamientos judíos en el territorio. Al visitar el asentamiento restablecido de Sa-Nur en la Ribera Occidental ocupada, Smotrich dijo que Israel “algún día volvería a cada lugar del que fuimos expulsados”. Usando el término bíblico para el norte de la Ribera Occidental, Smotrich agregó: “Eso aplica a Gaza, y ciertamente a Samaria”.

Las encuestas han mostrado repetidamente que la mayoría de los israelíes están a favor del fin de la guerra a cambio de la liberación de los 50 rehenes restantes en Gaza.

Las familias de los rehenes que siguen en Gaza criticaron el plan del gobierno de ampliar una guerra que también ha generado acusaciones de genocidio.

“Netanyahu está actuando en contra de los rehenes”, dijo Yehuda Cohen, cuyo hijo Nimrod sigue cautivo en Gaza. “Netanyahu está trabajando para asesinar a los rehenes al continuar sus acciones en Gaza, especialmente en áreas donde hay rehenes”.

El Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos dijo el jueves que planeaba una protesta frente a la sede de la reunión del gabinete de seguridad en Jerusalén para expresar su rechazo a una posible expansión de la guerra.

Al menos 61.000 palestinos han muerto en Gaza por las acciones de Israel, según el Ministerio de Salud en el enclave, desde que lanzó su ofensiva en octubre de 2023 tras los ataques de Hamas.

