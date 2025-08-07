EE.UU. endurece requisitos para otorgar “green cards” por relación familiar para evitar peticiones “fraudulentas o frívolas”

Por CNN en Español

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha endurecido los requisitos para acceder a las visas de inmigrante basadas en la familia, o “green cards” por matrimonio.

A comienzos de agosto el USCIS dio a conocer nuevas guías en su Manual de Políticas, que apuntan a mejorar la evaluación y examinación de las peticiones de estas visas, con una mayor rigurosidad en los requisitos.

También deja en claro que “una petición de visa de inmigrante basada en la familia no otorga estatus migratorio ni ayuda contra la remoción”.

La USCIS señaló que el objetivo es revisar los matrimonios y relaciones familiares “para garantizar que sean genuinos, comprobables y que cumplan con las leyes aplicables”, según dijo el 1 de agosto en la información publicada en su sitio oficial.

“Las peticiones de visas de inmigrante basadas en la familia fraudulentas, frívolas o no meritorias erosionan la confianza en las vías basadas en la familia para obtener el estatus de residente permanente legal (LPR) y socavan la unidad familiar en Estados Unidos”, dijo la USCIS.

Esta actualización explica los requisitos y la adjudicación de estas peticiones, incluyendo los criterios de elegibilidad, la presentación, las entrevistas y las decisiones.

En concreto el organismo aseguró que “está dando prioridad a sólidas investigaciones y verificaciones de antecedentes de extranjeros que protejan a los estadounidenses de posibles amenazas a la seguridad nacional”.

Con respecto a los requisitos para inmigrantes que solicitan visas basadas en la familia, aclara ciertos cambios. Entre ellos menciona el de incorporar las guías existentes sobre los criterios generales de elegibilidad y los requisitos de presentación de solicitudes de documentación para las peticiones de inmigración basada en la familia.

La noticia se conoce en un contexto particular. Entre enero de 2024 y marzo de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. acumuló más de 11 millones de casos pendientes, según datos oficiales, una cifra récord que expertos atribuyen a los nuevos lineamientos del Gobierno de Donald Trump, alargando los tiempos de espera que podrían poner en riesgo a quienes buscan regularizar su estatus.

Vanessa Manzi, abogada de inmigración en Los Ángeles, dijo a CNN que la acumulación se debe a las nuevas políticas internas de USCIS que ahora requieren hacer entrevistas en casi todos los casos.

“La administración de Trump ha puesto como prioridad hacer la entrevista a todo tipo de casos (…) entonces estamos viendo un aumento de entrevistas y con el aumento de entrevistas también aumenta el número de casos que están en espera porque solo hay cierto número de oficiales”, dijo Manzi.

USCIS alineó sus directrices con el decreto 14161 de Protección de Estados Unidos contra Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública publicado en enero de este año, según explicó ante la consulta de CNN.

El organismo señaló que está dedicado a asegurar la integridad de los beneficios e introdujo oportunidades de selección e investigación de antecedentes, proporcionando orientación sobre asuntos de adjudicación y decisión, incluyendo cuándo requieren una entrevista en persona.

Las actualizaciones detallan además en qué ocasiones el USCIS puede emitir una Notificación de Comparecencia (NTA) si el beneficiario extranjero es susceptible de deportación, “ya que una solicitud de visa de inmigrante basada en la familia no otorga estatus migratorio ni exención de la deportación”, aclaran.

“USCIS está dando prioridad a sólidas investigaciones y verificaciones de antecedentes de extranjeros que protejan a los estadounidenses de posibles amenazas a la seguridad nacional. Estamos comprometidos a mantener seguros a los estadounidenses mediante la detección de extranjeros con intenciones potencialmente dañinas para que puedan ser procesados para su remoción de Estados Unidos”, asegura el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Esta guía ya está en vigor y aplica a las peticiones pendientes y aquellas presentadas en o después de la fecha de publicación, informó el organismo.

