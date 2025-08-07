Acusan a un británico de intentar ahogar a su nuera en una piscina de Florida

Por Jack Guy, CNN

Un turista británico fue acusado de intento de homicidio tras, presuntamente, tratar de ahogar a su nuera en una piscina de Florida, según informaron las autoridades.

Mark Raymond Gibbon, de 62 años, se encontraba de vacaciones en el Solterra Resort de Davenport, Florida, con su familia cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk fueron llamados a atender un altercado en una piscina del patio trasero el domingo por la noche, según informó la oficina del sheriff en una publicación en X.

Según la víctima y testigos, Gibbon estaba en la piscina con su nuera de 33 años cuando comenzaron a discutir sobre sus nietos, informó la oficina del sheriff.

Las autoridades indicaron que Gibbon es de Beaconsfield, Inglaterra, ubicado a unos 40 kilómetros al oeste de Londres.

“Gibbon está acusado de empujar y sujetar la cabeza de la víctima bajo el agua varias veces, impidiéndole respirar”, se lee en el comunicado publicado en X el lunes. “La hija de 9 años de la víctima saltó a la piscina para intentar evitar que Gibbon ahogara a su madre”.

Gibbon solo se detuvo cuando dos hermanas que vivían en el apartamento vacacional vecino dijeron que habían llamado a la Policía, según informó la oficina del sheriff, citando la declaración de la víctima.

Gibbon fue arrestado y acusado de agresión y tentativa de homicidio intencional sin premeditación.

“Es fantástico que el condado de Polk atraiga visitantes de todo el mundo, pero esperamos que los turistas se comporten bien mientras nos visitan, al igual que esperamos que nuestros residentes de toda la vida hagan lo mismo”, declaró el sheriff del condado ese condado, Grady Judd.

“Como el Sr. Gibbon no pudo controlar su ira, es posible que pase mucho más tiempo en Florida de lo que había previsto”, señaló Judd.

