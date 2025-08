“Estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito”, dice Sheinbaum sobre casos del Mayo Zambada y Caro Quintero

“Nosotros estamos en contra de la pena de muerte. No importa el delito. No es algo con lo que coincidimos. Entonces, en cualquier sentido, cuando no hay pena de muerte, pues es parte de la política mexicana, no es un asunto personal”, comentó Sheinbaum en su conferencia matutina.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.