Cintas, transcripciones, citaciones y giros legales. La tormenta Epstein de Trump se profundiza nuevamente

El panel, liderado por republicanos, también citó a 10 personas para que declararan a puerta cerrada entre agosto y mediados de octubre. Se trata de los ex secretarios de Justicia Merrick Garland, William Barr, Jeff Sessions, Loretta Lynch, Eric Holder y Alberto Gonzales; el exdirector del FBI James Comey; el ex fiscal especial y director del FBI Robert Mueller III; la ex secretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton; y el ex presidente Bill Clinton.

“Tengo derecho a hacerlo, pero nadie me lo ha pedido. No sé nada al respecto. No sé nada del caso, pero sé que tengo derecho a hacerlo”, dijo Trump en una entrevista con Newsmax, un medio conservador, la semana pasada.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.