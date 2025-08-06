Cena planeada para que funcionarios de Trump discutieran sobre Epstein parece haber sido aplazada ante escrutinio mediático

Por Kristen Holmes y Alayna Treene, CNN

Una cena planeada para la noche del miércoles en la residencia del vicepresidente J. D. Vance era considerada una oportunidad para que funcionarios del Gobierno de Trump se reagruparan en medio del escándalo en curso relacionado con Jeffrey Epstein, según cuatro personas familiarizadas con la situación. Además, se contemplaba la posibilidad de que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y el director del FBI, Kash Patel —quienes tuvieron desacuerdos sobre la respuesta al caso— pudieran limar asperezas.

La reunión pareció haberse aplazado o reprogramado este miércoles por la noche. Algunos funcionarios que se esperaba que asistieran, incluidos Vance y la secretaria de Justicia, Pam Bondi, fueron vistos saliendo de la Casa Blanca esa misma tarde. Funcionarios del Gobierno dijeron a CNN más temprano que se discutió sobre la posibilidad de aplazar, cancelar o reprogramar la reunión en medio de un intenso escrutinio mediático.

Una fuente familiarizada con la planificación indicó que se les informó a los participantes en distintos momentos del día que la reunión sería aplazada o cancelada, luego de que CNN informara originalmente sobre su realización.

La tensa relación entre Bondi y Patel salió a la luz el mes pasado tras una tensa reunión con la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, sobre el manejo del caso Epstein. Ese encuentro también generó dudas sobre el futuro del subdirector del FBI, Dan Bongino, dentro del Gobierno.

En las horas y días posteriores al estallido, Vance intentó suavizar el conflicto , atendiendo llamadas de Bondi, Patel y Bongino entre paseos con su familia en Disneyland. El vicepresidente logró su cometido, según declaró a CNN una persona cercana, y Bongino regresó al trabajo el lunes siguiente, aunque tres funcionarios de la administración afirmaron creer que probablemente dejará su puesto y volverá a presentar su podcast una vez que se calme el escándalo de Epstein.

Se esperaba que Vance retomara su rol de mediador este miércoles. Fuentes dijeron a CNN que la cena sería una buena oportunidad para reagruparse.

“Es una manera de reunir a todos en un ambiente informal y de bajo riesgo”, dijo una fuente al tanto de la cena.

CNN informó previamente que se esperaba que Wiles, Bondi, Patel y el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, se reunieran la noche del miércoles en la residencia de Vance, mientras el Gobierno evalúa si publicar o no una grabación de audio y la transcripción de una reciente conversación entre Blanche y Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein.

Se esperaba que el manejo del caso Epstein por parte del Gobierno, así como la necesidad de elaborar una respuesta unificada, fuera uno de los principales temas de la cena.

La oficina de Vance negó que dicha reunión estuviera programada.

“Como hemos dicho públicamente, nunca hubo una supuesta reunión programada en la residencia del vicepresidente para discutir la estrategia sobre Epstein. Cualquier informe que diga lo contrario es falso”, declaró William Martin, director de comunicaciones de Vance, en un comunicado.

Durante un evento no relacionado en la Oficina Oval la tarde del miércoles, el propio Vance declaró: “No nos estamos reuniendo para hablar sobre el tema de Epstein”.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios, remitiendo a la oficina del vicepresidente. El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La reunión grupal planeada surge después de que Patel pasara varias semanas de viaje, inaugurando oficinas en Nueva Zelandia y Australia. Algunos funcionarios señalaron que este podría ser el momento ideal para un reinicio, ya que la Casa Blanca busca retomar el control del relato en torno al caso Epstein y mostrar un frente unificado tras semanas a la defensiva.

Meses antes de que el Departamento de Justicia publicara un memorando sobre el caso Epstein que contradecía muchas de las teorías conspirativas en torno a la investigación, ya se estaban gestando tensiones entre el FBI y el Departamento de Justicia, de acuerdo con múltiples fuentes consultadas por CNN. La dirigencia del FBI se quejaba a puertas cerradas de que Pam Bondi pasaba más tiempo en Fox News hablando sobre los archivos de Epstein que revisándolos realmente, a pesar de que la agencia había entregado los documentos a su oficina semanas antes, afirmaron las fuentes.

Funcionarios del FBI se sintieron incómodos cuando Bondi afirmó en una entrevista con Fox News en febrero que la lista de clientes de Epstein estaba sobre su escritorio, agregaron las fuentes, pues ya se había determinado que no existía una lista oficial de clientes que pudiera hacerse pública.

Y cuando finalmente se publicó el memorando —que desmentía muchas de las teorías conspirativas promovidas en círculos de extrema derecha sobre Epstein—, fueron Patel y Bongino quienes recibieron la mayor parte de las críticas del movimiento MAGA, luego de haber prometido en repetidas ocasiones total transparencia.

Durante la reunión con Susie Wiles el mes pasado, Bondi, Patel y Bongino se enfrentaron por el manejo de la investigación, y Bongino fue acusado de filtrar historias negativas sobre Bondi. El subdirector negó las acusaciones y abandonó la reunión molesto, y luego les dijo a Patel y a otros que posiblemente no regresaría a su puesto.

