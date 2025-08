Rwanda acepta recibir hasta 250 migrantes deportados desde EE.UU.

El Gobierno de Trump ha insistido en sus esfuerzos por alcanzar acuerdos con varios países africanos para que acepten a deportados no deseados, a pesar de la indignación de ciudadanos africanos que insisten en que su continente no debe ser tratado como un “vertedero” para personas consideradas no aptas para vivir en EE.UU.

El acuerdo no se concretó debido a disputas legales y fue cancelado tras la llegada de Keir Starmer al cargo de primer ministro en julio del año pasado. En ese momento, Rwanda sugirió que no tenía intención de reembolsar los más de US$ 300 millones que recibió del Reino Unido por las deportaciones.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.