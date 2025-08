La búsqueda del hombre acusado de matar a cuatro personas en un bar se extiende por un laberinto de la naturaleza de Montana

La sobrina de Brown dijo que algunos clientes de The Owl Bar estaban al tanto de la enfermedad mental de su tío y de lo que describió como “sus delirios”. Algunos, dijo, se burlaban y acosaban a Brown en ocasiones, aunque no identificó a personas específicas. Dijo que no tenía conocimiento de un conflicto en particular que pudiera haber motivado el tiroteo. Las autoridades han dicho que no está claro si Brown apuntó a víctimas específicas.

No está claro si Brown le apuntaba específicamente a alguna de las víctimas. Pero el sospechoso era un cliente habitual de The Owl Bar y probablemente los conocía, dijo el propietario David Gwerder a The Associated Press .

