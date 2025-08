Paul Whelan, un año después de su liberación de una prisión en Rusia: “La casa ya no está. Los autos ya no están”

Whelan no ha podido conseguir un nuevo trabajo. Algunas empresas no contratan a personas que han estado en prisión, sin importar si ese encarcelamiento fue injusto, explicó, y compite en el mercado laboral con personas que no tienen una brecha de casi seis años en su currículum.

“Para personas como yo, que hemos regresado a casa después de cinco años y medio, realmente no tenemos mucho. La casa ya no está. Los autos ya no están. El empleo ya no está. No hay seguro de salud”, afirmó.

