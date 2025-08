En el escándalo de Epstein, como en otros casos de Washington, las víctimas quedan en segundo plano

“Se sienten violadas de nuevo. Se sienten revictimizadas de nuevo. No se les da la oportunidad de sanar en privado”, declaró Randee Kogan, terapeuta de algunas de las presuntas víctimas de Epstein, a John Berman de CNN esta semana. “Miren donde miren, lo ven en su teléfono —ya sea un titular o las redes sociales— y sienten que no hay escapatoria. No encuentran la paz para sanar”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.