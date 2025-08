Kamala Harris no se postulará para gobernadora de California en 2026

“Por ahora, no quiero volver al sistema. Quiero viajar por el país. Quiero escuchar a la gente. Quiero hablar con la gente. Y no quiero que sea algo transaccional, donde les pido su voto. Eso no significa que nos demos por vencidos. Siempre voy a ser parte de la lucha”.

Harris reflexionó sobre su decisión de no postularse para gobernadora en California, citando disfunciones sistémicas, mientras hablaba en una entrevista con The Late Show with Stephen Colbert.

