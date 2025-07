Trump logra otra gran victoria con el acuerdo comercial de la UE, pero no puede esquivar la saga de Epstein

“Queremos que publiquen los archivos. Sin embargo, no podemos obligarlos debido a la separación de poderes”, declaró el senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin, a Jake Tapper en el programa “State of the Union” de CNN.

Las preguntas sobre los motivos del presidente cobraron mayor importancia cuando CNN y otros medios informaron la semana pasada que el nombre de Trump se mencionaba en los archivos de Epstein, junto con los de otros estadounidenses prominentes. Esto no significa que él ni nadie más sea culpable de alguna irregularidad. De hecho, Bondi podría haber tomado la decisión legalmente correcta al negarse a divulgar información que pudiera perjudicar la reputación de personas no acusadas de delitos. Pero más allá de una declaración conjunta del Departamento de Justicia y el FBI sobre las razones para no divulgar los archivos, el gobierno rara vez ha intentado justificar una política que lo ha enfrentado con sus propios partidarios del movimiento MAGA.

