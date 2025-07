“Miniretiro”: estos profesionales del sector tecnológico tomaron una pausa antes de los 30 para navegar por el Pacífico

Si puedes permitirte tener el dinero del bote inmovilizado hasta que se venda de nuevo, dice él, “realmente es posible hacer todo el viaje por mucho menos de lo que gastas en un año en casa”. Una vez que el SV Open Range zarpó, los gastos ascendían a unos US$ 650 por persona al mes, lo que incluía US$ 80 para diésel, gasolina para la lancha auxiliar y propano; US$ 300 para comida; US$ 80 para Starlink y el resto en varios aranceles de aduana y seguros.

“Él explica muy bien que cuando eres joven, tienes tiempo y salud pero no dinero”, dice Elliott. “Tradicionalmente, cuando eres de mediana edad, tienes dinero y salud pero no tiempo. Y luego te jubilas y ya no tienes salud, ¿verdad?”.

