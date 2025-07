La pesadilla de Epstein para Trump empeora en medio de nuevas revelaciones y una revuelta republicana

La documentación que Gabbard presentó no respaldó las absurdas acusaciones de Trump sobre la traición de Obama ni su propia afirmación de que existía un complot orquestado para desacreditarlo. Los demócratas la acusaron de poner en peligro la seguridad de las fuentes de inteligencia estadounidenses y de ofrecer información valiosa a los rusos, a la vez que enviaba a sus agentes el mensaje de que no era seguro divulgar información políticamente sensible.

