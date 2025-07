Expulsados de Bhután, deportados por EE.UU.: estos himalayos apátridas viven en un inusual limbo

Bhután fue incluido inicialmente en un borrador de “lista roja”, elaborado por funcionarios diplomáticos y de seguridad de EE.UU., de 11 países cuyos ciudadanos serían vetados para ingresar a EE.UU., publicado en marzo por The New York Times. Pero en la lista final de 19 países con restricciones de viaje, publicada en junio, Bhután no apareció.

Sanyasi y los demás deportados no eran indocumentados y llegaron legalmente a EE.UU. La mayoría —si no todos— han sido condenados por delitos de diversa gravedad, aunque muchos cumplieron sus sentencias antes de ser deportados. Según la ley estadounidense, los no ciudadanos pueden perder su visa si son condenados por ciertos delitos.

