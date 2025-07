Las 5 cosas que debes saber este 16 de julio: Epstein, inflación en EE.UU., premios Emmy y boletos del Mundial 2026

Mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, endurece su postura hacia Moscú y busca nuevas maneras de poner fin a la guerra en Ucrania, afirma que no busca entregar a Kyiv misiles de largo alcance que podrían alcanzar objetivos en zonas más alejadas de Rusia. No obstante, en conversaciones con aliados europeos durante las últimas semanas, Trump no descartó permitir la entrada de ciertas armas ofensivas a Ucrania .

