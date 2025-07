Desesperación en Quito por falta de agua: vecinos cargan baldes y recurren a vertientes no potables

Mientras tanto, el alcalde Muñoz cuestionó que no exista una comunicación fluida con el Gobierno nacional. “¿Por qué no se ha tomado contacto con el Municipio? ¿Por qué no se han hecho presentes en el Puesto de Mando Unificado?”, criticó.

En la misma zona, Tomás Chiguano, un albañil, acarreaba el agua en fundas de basura negras porque no tenía recipientes. “Cargando en fundas porque no tenemos en qué más cargar, no tenemos tachos, estamos ahí cargando en fundas y a veces las fundas salen rotas”, explicó.

“Al menos para el baño me sirve. Mi casa está a cuatro cuadras. No queda de otra, así el agua no sea potable”, dijo un hombre que llegaba apresurado a la vertiente.

