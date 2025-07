Boletos del Mundial de Fútbol de 2026: ¿cómo y cuándo comprarlos?

Se encuentran también disponibles para compra los paquetes llamados “Follow My Team”, que dan acceso a los partidos de un equipo específico tanto en la fase de grupos, como en los octavos de final (en caso del equipo clasifique). Estos paquetes están disponibles en México a partir de 130.950 pesos mexicanos (US$ 6.956), en EE.UU. a partir de US$ 6.750 y en Canadá a partir de US$ 7.084.

Ya están a la venta los paquetes hospitality , que incluyen entradas a los partidos en zonas preferenciales y acceso especial a comidas y bebidas. Los precios para esos paquetes van desde los 34.200 pesos mexicanos (poco más de US$ 1.800) para México, US$ 2.000 para EE.UU. y US$ 1.800 para Canadá.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.