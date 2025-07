Los estadounidenses podrían pagar más por estos artículos de México y la UE si Trump cumple con sus amenazas arancelarias

Actualmente, como principal socio comercial de EE.UU., la principal fuente extranjera de productos electrónicos que ingresaron a Estados Unidos el año pasado fue México. Esto incluye computadoras por valor de US$ 49.000 millones, equipos eléctricos por US$ 20.000 millones y equipos de audio y video por US$ 13.000 millones.

El año pasado, Estados Unidos importó US$ 46.000 millones en productos agrícolas de México, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (UDSA, por sus siglas en inglés). Esto incluye US$ 8.300 millones en verduras frescas y US$ 9.000 millones en frutas frescas, de los cuales US$ 3.100 millones corresponden a aguacates.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.