El contundente mensaje de Obama a los demócratas: “Pónganse más firmes”

“No me importa cuánto ames a la gente trabajadora. No pueden permitirse una casa porque todas las leyes de tu estado prohíben construir. Y la zonificación impide las estructuras multifamiliares por el NIMBY”, dijo, en referencia a las opiniones de “no en mi patio trasero”. “No quiero saber tu ideología, porque no puedes construir nada. No importa”.

“Sabes, no me digas que eres demócrata, pero estás un poco decepcionado ahora mismo, así que no estás haciendo nada. No, ahora es precisamente el momento de intervenir y hacer algo”, dijo. “No digas que te importa mucho la libertad de expresión y luego te quedas callado. No, defiende la libertad de expresión cuando es difícil. Cuando alguien dice algo que no te gusta, pero aun así dices: ‘Sabes qué, esa persona tiene derecho a hablar’ (…) Lo que se necesita ahora es valentía”.

