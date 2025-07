“El próximo asado lo hacemos en casa”: el viaje soñado de una familia palestina a Argentina que se volvió una pesadilla

“Nos dijeron que era un documento solo para ir a la puerta número 8 a comer, tomar un café y descansar, pero lo que encontramos allí es que no nos permitieron ir al restaurante, no nos permitieron alojarnos en lugares cómodos, no había duchas ni nada. Mintieron, querían retenernos, pero nos dijeron que verificarían la visa y que después todo estaría bien”, relata el padre.

