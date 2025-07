Dos hermanos, un sueño de título: la rivalidad entre los Márquez en MotoGP

Si llegara el momento, con el título en juego, en la última curva de la última carrera, ¿qué pasaría? Tardozzi cree que no habría tregua. La relación entre los hermanos, creo, es única en el mundo. Pero al final, creo que ambos conocen el nivel del otro. Creo que Marc es un poco más rápido que Alex, y Alex lo sabe; eso no significa que, si es posible, Alex no luche por ganar, ni que Marc no intente adelantar a su hermano en la última curva, declara a CNN.

El vínculo familiar es profundo, y tanto Julià como su madre, Roser, desempeñan un papel activo en la vida de sus hijos. Julià dice que se esfuerza por asegurarse de que su participación sea la adecuada. “Empecé con mis hijos desde cero, desde muy pequeños. Siempre íbamos juntos, entrenábamos juntos, íbamos a todas las carreras juntos. Yo los llevaba en autocaravana, y me gusta estar a su lado”, explica. “Su relación personal es muy buena, pero me aseguro de separar su trabajo de la paternidad. Estoy aquí con ellos, la relación es estupenda, pero no me inmiscuyo. Fuera de la pista es diferente, porque puedo comportarme como un padre”.

“Esta moto fue fácil desde el primer momento; se adapta bien a mi estilo de pilotaje, así que no tuve que cambiar mucho”, explica Alex. “Marc y yo veníamos de una moto de 2023 que era realmente difícil de pilotar… la del año pasado era una pesadilla al entrar en las curvas. Cuando estás en moto y piensas mucho, eres lento; cuando estás en moto y no necesitas cambiar mucho tu estilo de pilotaje y simplemente puedes ganar velocidad, eres realmente rápido. Y esto es lo que me ha aportado la moto de 2024: es mejor en todos los aspectos, así que es mucho más fácil para mí. Cuando lo disfrutas y eres rápido, es fácil”.

