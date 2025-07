Parece que Trump está perdiendo la paciencia con Putin, pero ¿por qué ahora?

Para Trump, siempre se trata de conseguir una “victoria”, en este caso, el acuerdo de paz que prometió y no logró obtener en el primer día de su presidencia. No ha parecido importarle demasiado cómo sería ese acuerdo de paz y ha sugerido grandes concesiones por parte de Ucrania. Pero Putin casi no ha dado señales de estar realmente interesado en un acuerdo que implique algo distinto a quedarse con toda Ucrania.

