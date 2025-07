Cómo se desarrollaron las catastróficas inundaciones en Texas, en mapas y gráficos

Un medidor a lo largo del río Guadalupe, en Kerrville, muestra que el nivel del agua alcanzó los 7 metros a las 4:45 a.m. del viernes, unos 45 minutos antes de que se emitiera la alerta específica para la ciudad. Es casi seguro que el nivel del agua en ese punto superó los 7 metros, pero el medidor no registró datos durante tres horas, entre las 4:45 a.m. y las 7:45 a.m. CT, antes de retomar las mediciones.

