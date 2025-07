El Senado trabaja durante la noche mientras se extiende sesión de votación sobre el “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump

Los fondos para esto provendrían del aumento de impuestos a quienes ganan más de US$ 25 millones anuales, o a las parejas que ganan más de US$ 50 millones. El Senado finalmente realizó una votación de procedimiento sobre la enmienda, en lugar de votar sobre la enmienda en sí, y esta no logró avanzar.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.