EE.UU. no ha enviado ninguna prueba sobre lavado de dinero, dice Sheinbaum sobre señalamientos contra financieras mexicanas

“¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas no se puede actuar, como en cualquier delito… Que (el Departamento del Tesoro) envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero”, declaró la mandataria de México en su conferencia de prensa matutina.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.