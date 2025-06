La gente dice que los robotaxis de Waymo los están volviendo locos. ¿Pueden coexistir la IA y los humanos?

Los residentes dicen que no se ha realizado una consulta pública. Al menos no en Santa Mónica, al menos no en lo que respecta a Waymo. “Pregunté si podía ir a la reunión del ayuntamiento para hacer preguntas”, le cuenta Taylor a CNN. “Me dijeron: ‘Ah, tienen una exención, no habrá reunión del ayuntamiento’”, añade. Y no la hubo.

Las autoridades de Santa Mónica afirman que el pitido de reversa no es lo suficientemente fuerte como para infringir la ordenanza municipal sobre ruido. Pero Stacker One señala otra ley local que prohíbe las “operaciones de apoyo a negocios” entre las 11:00 p.m. y las 6:00 a.m. a menos de 30 metros de una residencia. “Y no se menciona ninguna excepción que diga que si un robot te llama, puedes hacerlo por la noche”, afirma.

“Cuando empezaron a operar los lotes, fue una sorpresa total y todos dejamos de dormir”, dice el apilador original, conocido como Stacker One. Nos pidió que no dijéramos su nombre real. “Bip, bip, bip toda la noche”, comenta Stacker One, y agrega que ahora oye los ruidos de reversa en su cabeza incluso cuando está lejos de su casa en Santa Mónica. “Como reportaron algunos vecinos, he tenido pitidos fantasmas durante mis días de sueño”.

