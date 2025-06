¿Permitiría Ángela Aguilar que Christian Nodal produzca su próximo álbum? “Estamos muy cegados por el amor”

Aguilar señala que no sabe escribir música, pero que —justo en ese aspecto— Nodal pudo ayudarla. Si ella no sabía cómo pedir un arreglo, él le sugería la forma correcta de hacerlo. “Pero en realidad me dejó sola para volar”.

“Estamos muy cegados por amor”, dijo la cantante en entrevista con CNN en Español, tras sugerirle que, quizá como en el caso de la pareja entre la cantante Selena Gómez y el productor Benny Blanco, Aguilar podría permitir que Nodal produzca su próximo álbum. Gómez y Blanco lanzaron el suyo (“I Said I Love You First… And You Said It Back”) en mayo pasado.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.