Video de cámara corporal de la Policía muestra momentos del arresto del periodista salvadoreño Mario Guevara cerca de Atlanta

Durante alrededor de minuto y medio, no está claro cuál es la situación o qué tratan de definir los policías. Después, uno de ellos regresa a la puerta de la patrulla, la abre y baja a Guevara. El agente que porta la cámara corporal señala unos objetos sobre el cofre del vehículo y el periodista dice: “It’s mine, yeah. Please do not…” (“Es mío, sí. Por favor no… INAUDIBLE”).

El video muestra que un policía se coloca a su espalda y le inmoviliza las manos, mientras Guevara, que había soltado su teléfono, le dice a otro agente: “Can you take my phone, please? It’s for my work. Don’t leave that, please. Thank you, officer” (“¿Puede tomar mi teléfono, por favor? Es para mi trabajo. No lo deje, por favor. Gracias, agente”).

Cuando los policías llegan hasta él, Guevara no opone resistencia y dice en inglés: “Officer, officer, I’m with the media, officer” (“Agente, agente, soy de la prensa, agente”), como quedó registrado en su propia transmisión.

