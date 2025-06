Con biblias, tokens y relojes, Trump gana millones de dólares, revelan nuevas declaraciones

El viernes, un tribunal de apelaciones rechazó el intento de Trump de revisar un fallo de US$ 5 millones en el caso de Carroll. El jurado determinó que Trump abusó sexualmente de Carroll, suficiente para responsabilizarlo por agresión, pero no consideró probado que la violara. Trump ha negado todas las acusaciones. Además, Trump pide a la corte de apelaciones que anule un veredicto de US$ 83 millones en un segundo juicio ganado por Carroll.

Trump también ganó US$ 2,5 millones por zapatillas y fragancias, y US$ 2,8 millones por la venta de “Trump Watches”. (CNN investigó en octubre de 2024 a los fabricantes de los relojes “hechos en Suiza” y terminó en una pequeña ciudad de Wyoming). Además, Trump obtuvo más de US$ 1 millón por una guitarra “45”, en referencia a su lugar como el 45º presidente de EE.UU. en su primer mandato.

Una de las mayores fuentes de ingresos que Trump declaró fue la venta de tokens por US$ 57 millones a través de WLF Holdco LLC, propietaria de World Liberty Financial Inc., una empresa cripto de la familia Trump dirigida en parte por sus hijos.

