Trump dice que ataque israelí contra Irán “podría ocurrir” y advierte de un posible “gran conflicto” en Medio Oriente

“Tenemos a mucha gente de EE.UU. en esta zona, y yo dije, miren, tenemos que decirles que se vayan porque algo podría pasar pronto. Y no quiero ser el que no dio ninguna advertencia y que los misiles estén volando hacia sus edificios. Es posible. Así que tuve que hacerlo. Sabes, tenía la opción: ¿lo hago o no? Hacerlo tiene su lado negativo, pero también su lado positivo, como que vas a salvar muchas vidas si llegara a ocurrir. Ojalá no pase”.

