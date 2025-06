Sheinbaum pide a manifestantes de origen mexicano en Los Ángeles no caer “en ninguna provocación”

“Escuchaba que muchos paisanos hablaron en redes sociales que decían que (los manifestantes violentos) habían sido más bien personas que no conocían. (Hago un llamado) a hacer, en todo caso, acciones pacíficas siempre, y también procurar estar cerca de la familia, siempre resguardarse, no caer en ninguna provocación y no promover ningún acto de violencia”, señaló Sheinbaum.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.