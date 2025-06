RFK Jr. destituye a todos los miembros actuales del comité asesor de vacunas de los CDC

“Nombrar a personas tan rápido significa que no fueron investigadas adecuadamente y que no hay tiempo real para verificar los conflictos de intereses”, dijo a CNN Dorit Reiss, profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco. “Esto no restaurará la confianza en las vacunas y no está diseñado para hacerlo”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.