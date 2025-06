Estas son las novedades más importantes que Apple acaba de anunciar para el iPhone, el Apple Watch y otros productos

El fabricante del iPhone cuenta con una amplia base instalada, es decir, usuarios de sus productos, que actualmente suma más de 2.000 millones de dispositivos activos. Esto significa que, aunque Apple no sea el primero en lanzar una innovación de software, mucha gente acabará usando su versión. Sin embargo, a los analistas les preocupaba que, si Apple no lograba impresionar con sus avances en IA, los consumidores podrían empezar a pensar que el iPhone y sus otros dispositivos “ya no son populares”, dijo a CNN el director general de Baird, Ted Mortonson.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.