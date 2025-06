EE.UU. podría ser vulnerable a un ataque de drones como el que que Ucrania lanzó contra la flota de bombarderos de Rusia

Un informe de la revista Air and Space Forces del año pasado señaló que la Base de la Fuerza Aérea Anderson en la isla de Guam, en el Pacífico, no tiene refugios reforzados. Aún quizás siendo la instalación aérea más importante de EE.UU. en el Pacífico y que ha albergado rotaciones de los bombarderos B-2 de US$ 2.000 millones, así como de los bombarderos B-1 y B-52.

