Trump prepara una cancelación de fondos federales a gran escala para California, dicen fuentes

Issa dijo a CNN que su mensaje para los representantes universitarios preocupados fue que abogaría “por lo esencial”. “Les pedí que volvieran con detalles específicos. Les dije que me traigan la subvención y la justificación, y que yo abogaré por defenderla. Pero no voy a abogar por que no haya recortes; no pueden recibir más dinero cada año. Así es como llegamos a este problema”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.