Las 5 cosas que debes saber este 6 de junio: venezolanos a EE.UU., Gaza, ataque de Rusia a Kyiv, Trump vs. Musk

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, dijo a los legisladores este jueves que reacondicionar el avión de Qatar para que sea el Air Force One “probablemente” costará a la Fuerza Aérea unos US$ 400 millones y que las estimaciones de que costará más de US$ 1.000 millones son exageradas.

