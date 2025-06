Prohibición de viajes a EE.UU.: cómo afectaría a los aficionados y atletas de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos

Con el torneo que está siendo organizado por EE.UU., México y Canadá, los aficionados de las naciones afectadas aún podrían viajar para animar a sus equipos, siempre que estén programados en México o Canadá. Con la clasificación aún en curso, esos aficionados no sabrán si eso sucederá durante bastante tiempo: la clasificación para el torneo no concluirá hasta finales de este año y el sorteo de los equipos en los grupos no ocurrirá hasta que eso se complete.

