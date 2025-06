¿Cuánto costaría sellar la frontera y deportar a millones con el paquete de gastos del Gobierno de Trump?

Trump ha preferido buscar métodos para evitar los procesos en las cortes que retrasen su meta de deportaciones. En el proyecto del megapaquete, se incluyen US$ 720 millones para la aplicación selectiva de la ley de inmigración, entre ellos US$ 100 millones para la deportación acelerada de extranjeros con antecedentes penales, US$ 75 millones para procedimientos de expulsión acelerados, US$ 25 millones para la deportación de personas sin audiencias adicionales, explica el National Immigration Forum.

Los Departamentos de Salud y de Seguridad Nacional tendrán más dinero (casi US$ 100 millones) para constatar que los menores no acompañados no tengan afiliación con pandillas y grupos criminales. De esos, más de la mitad, US$ 50 millones, serán para obtener más información de quienes se registran como los responsables de los menores en EE.UU.

