La administración Trump saca a cientos de niños migrantes de sus hogares y los pone bajo custodia del Gobierno

Los funcionarios de Trump no aportaron pruebas que respalden su afirmación de que cientos de miles de niños están desaparecidos, pero parecen basarla en un informe del inspector general de Seguridad Nacional que indica que casi 300.000 niños migrantes no acompañados no recibieron citaciones para comparecer ante el tribunal. Sin embargo, esto no significa que estén desaparecidos, según exfuncionarios.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.