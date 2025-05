Fernando Carrafielo: “Ningún futbolista estará a la altura de semejante cartel que tiene Di María”

El periodista deportivo en charla con CNN remarcó: “Ayer Central dejó en claro públicamente que no va a vender más entradas a no socios, que era el último de los remanentes que habitualmente quedaba para aquellos que no sostengan o no tengan un abono o una platea comprada o que sean socios. Bueno, no socios no van a entrar más”, sostuvo.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.